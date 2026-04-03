Netanjahu kündigt weitere Angriffe im Iran an

Der Iran Krieg war und ist absolut unnötig . Er ist einzig und allein Trumps Schuld und die derjenigen die dämlich genug waren ihn zu wählen .

Obama handelte 2015 einen Vertrag mit dem Iran aus , gegen das absenken von Sanktionen würde Iran aus die Entwicklung von Nuklear Waffen verzichten

The 2015 Iran Treaty, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), was a landmark nuclear agreement reached on July 14, 2015, between Iran and the P5+1 (the United States, United Kingdom, France, China, Russia, and Germany), along with the European Union. Negotiated by the Obama administration, the deal aimed to restrict Iran's nuclear program in exchange for reducing economic sanctions

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf





= das hätte den Preis für Öl gesenkt , da Iran freier auf dem Weltmarkt hätte verkaufen können , dadurch wäre die Weltwirtschaft angekurbelt worden und internationale Kontrolleure hätten Irans Atomanlagen kontrolliert .





Was hat Trump in seiner 1 Amtszeit gemacht ? natürlich den Vertrag widerrufen .. und damit quasi dem Iran e r l a u b t Nuklear Waffen zu entwickeln.

Was hat er jetzt gemacht ? Er startet einen Krieg mit dem Iran , läßt den Ölpreis in die Höhe schießen und schadet der Wirtschaft weltweit .



