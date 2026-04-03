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    Netanjahu kündigt weitere Angriffe im Iran an

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu kündigt gemeinsame Angriffe mit den USA an
    • Kommandeure und Brücken als Angriffsziele genannt
    • 70 Prozent der iranischen Stahlproduktion zerstört
    Netanjahu kündigt weitere Angriffe im Iran an
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat weitere gemeinsame Angriffe mit den USA auf die Infrastruktur des Iran angekündigt. "Zusammen mit unseren amerikanischen Freunden zerschlagen wir weiterhin das Terrorregime im Iran. Wir schalten Kommandeure aus, bombardieren Brücken, bombardieren Infrastruktur", sagte Netanjahu in einem von seinem Büro verbreiteten Video bei einer Lagebeurteilung.

    Am Donnerstag war eine Autobahnbrücke bei Teheran gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit bombardiert worden.

    Netanjahu lobt auch Angriffe auf Irans Stahlindustrie

    Netanjahu sagte weiterhin, Israels Luftwaffe habe in den vergangenen Tagen 70 Prozent der iranischen Stahlproduktionskapazität zerstört. "Dies ist ein enormer Erfolg, der den Revolutionsgarden sowohl finanzielle Mittel als auch die Möglichkeit zur Waffenproduktion entzieht", sagte der israelische Regierungschef weiter./cir/DP/he





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