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    Meloni überraschend zu Besuch in Golfregion

    Für Sie zusammengefasst
    • Meloni überraschend in Golfregion eingetroffen
    • Aufenthalt aus Sicherheitsgründen geheim gehalten
    • Stationen: Saudi-Arabien, Emirate und Katar besucht
    Meloni überraschend zu Besuch in Golfregion
    Foto: Siarhei - 356130783

    DSCHIDDA/ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist überraschend zu einem Besuch in der Golfregion eingetroffen. Die Regierungschefin landete am Nachmittag mit einem Flugzeug aus Rom in Saudi-Arabien, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Der Aufenthalt war aus Sicherheitsgründen bis zur Ankunft geheim gehalten worden. Meloni ist die erste westliche Regierungschefin seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar.

    Als weitere Stationen der zweitägigen Reise wurden neben Saudi-Arabien die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar genannt. Thema soll auch die Energieversorgung sein. In Italien gibt es - wie in vielen anderen Ländern - große Sorge, dass bei einer Fortdauer des Krieges Energie knapp werden und die Preise noch mehr steigen könnten. Meloni regiert seit Oktober 2022 in einem Bündnis aus drei rechten und konservativen Parteien./cs/DP/he





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