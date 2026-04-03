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    Wieder Blauhelmsoldaten im Libanon verletzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosion an UN-Posten im Südlibanon verletzt drei
    • Zwei der drei Blauhelme lagen schwer verletzt
    • Ursache der Explosion am Nachmittag weiter unklar
    Wieder Blauhelmsoldaten im Libanon verletzt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Im Südlibanon sind bei einer Explosion an einem UN-Posten drei Blauhelmsoldaten verletzt worden. Die Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon, Unilfil, teilte mit, zwei von ihnen seien schwer verletzt. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache der Explosion war am Nachmittag unklar.

    Schon in den vergangenen Tagen hatte im Zuge des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon mehrfach Zwischenfällen mit Blauhelmsoldaten gegeben, mit drei Todesopfern in den vergangenen Tagen. Unifil sprach von einer "schwierigen Woche für die Friedenstruppen".

    Das israelische Militär teilte mit, den aktuellen Bericht der UN zu prüfen. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.

    Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon./arj/DP/he





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