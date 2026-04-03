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    US-Dienstleistungswirtschaft schrumpft zum ersten Mal in drei Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Dienstleistungssektor der USA im März geschrumpft
    • PMI von 51,1 auf 49,8 gesunken laut S&P Global
    • Inputpreise auf 3-Monatshoch, Erwartungen trüben
    S&P - US-Dienstleistungswirtschaft schrumpft zum ersten Mal in drei Jahren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Dienstleistungswirtschaft im März zum ersten Mal in drei Jahren geschrumpft. Der entsprechende Index sei einer zweiten Schätzung zufolge von 51,1 Punkte auf 49,8 Punkte gesunken, teilte der Anbieter S&P Global am Freitag mit. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Der Index für Input-Preise stieg auf ein Dreimonatshoch, damit legten auch die von Konsumenten verlangten Preise zu. Zudem trübten sich die Erwartungen der Dienstleister an künftige Geschäfte ein./he



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    S&P US-Dienstleistungswirtschaft schrumpft zum ersten Mal in drei Jahren In den USA ist die Dienstleistungswirtschaft im März zum ersten Mal in drei Jahren geschrumpft. Der entsprechende Index sei einer zweiten Schätzung zufolge von 51,1 Punkte auf 49,8 Punkte gesunken, teilte der Anbieter S&P Global am Freitag mit. …
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