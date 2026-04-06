Mogotes erweitert Filo Sur und ergänzt die Story um Beskauga in Kasachstan!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.04.2026, 11:45 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Kupfer stehen für zwei sehr unterschiedliche Investmentlogiken. Gold wird oft als Krisen- und Wertspeicher gesucht, während Kupfer allem ein Industriemetall mit strukturellem Rückenwind aus Stromnetzen, Elektrifizierung und Rechenzentren ist. Wer beide Themen in einer frühen Unternehmensphase zusammendenken will, landet zwangsläufig bei Explorern, bei denen nicht nur die Geologie, sondern auch Projektqualität, Lage und Kapitalausstattung zählen.

Genau an dieser Stelle setzt Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) anzusetzen. Das Unternehmen treibt 2026 auf Filo Sur im Vicuña-Distrikt die Bohrarbeiten voran und hat Ende Februar zusätzlich eine Option auf das fortgeschrittene Beskauga-Kupfer-Gold-Silber-Projekt in Kasachstan gemeldet. Für Anleger wird die Story damit breiter: Filo Sur bleibt die Entdeckungsfantasie, Beskauga bringt einen weiter fortgeschrittenen Datensatz ins Portfolio.

Hinzu kommt, dass Mogotes am 10.03.2026 die finale TSXV-Genehmigung für seine Privatplatzierung meldete. Der zuvor im Escrow gehaltene Teil der Zeichnungserlöse in Höhe von rund 5.327.347 CAD wurde freigegeben. Außerdem wurde Carmel Daniele gemäß Investorenvereinbarung in das Board berufen. Damit ist die Gesellschaft operativ und finanziell mit mehr Nachdruck in das Frühjahr 2026 gestartet.

Spannend wird die Aktie damit nicht wegen großer Versprechen, sondern wegen klar benennbarer nächster Prüfsteine: Bohrergebnisse von Filo Sur, die technische Aufarbeitung von Beskauga und die Frage, wie effizient das frische Kapital in weitere Werttreiber übersetzt wird.

Drei Bohrgeräte auf Filo Sur: Mogotes erhöht 2026 die operative Schlagzahl!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) ist nach jüngsten Unternehmensangaben ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf Kupfer, Gold und Silber. Flaggschiff bleibt Filo Sur im Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile. Das Projekt grenzt südlich an Filo del Sol an und liegt auf demselben Nord-Süd-Trend wie weitere bekannte Lagerstätten der Region. Wichtig ist dabei der ausdrückliche Unternehmenshinweis: Mineralisierung auf benachbarten oder angrenzenden Projekten ist nicht zwangsläufig repräsentativ für eine Mineralisierung auf Filo Sur.

Quelle: Mogotes Metals

Am 26.02.2026 meldete Mogotes (WKN: A3ENQ6), dass auf Filo Sur drei Bohrgeräte gleichzeitig im Einsatz sind. Das Saisonprogramm lief zunächst auf tiefer gelegenen Zielen in Argentinien wie Cruz del Sur und Stockwork Hills an und wurde anschließend auf die argentinische Seite der Prospekte Meseta und Camino ausgeweitet. Nach ermutigenden geologischen Merkmalen im ersten Loch wurde der ursprünglich als Ein-Loch-Test geplante Ansatz bei Cruz del Sur auf vier Bohrungen erweitert.

Parallel dazu testet das Unternehmen in Chile das Meseta-HSE-Au-Ag-Ziel nahe der Grundstücksgrenze, anschließend soll - soweit es die Saison zulässt - Luz del Sol folgen. Das ist noch keine Entdeckung, aber ein klar beschleunigtes Programm. Für Investoren ist genau das der Punkt: Mehr aktive Ziele, mehrere Bohrgeräte und ein geplanter Datenfluss auf Zielbasis erhöhen die operative Schlagzahl. Ob daraus wirtschaftlich belastbare Mineralisierung entsteht, müssen allerdings erst die Ergebnisse zeigen.

Beskauga in Kasachstan: Mogotes ergänzt die Story um ein fortgeschrittenes Projekt!

Am 27.02.2026 legte Mogotes mit einem zweiten Schritt nach: Das Unternehmen schloss eine definitive Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100 % am Beskauga-Kupfer-Gold-Silber-Projekt in der Provinz Pavlodar, Kasachstan. Anders als Filo Sur ist Beskauga kein reines Frühphasenprojekt. Im Release verweist Mogotes auf eine 2022 veröffentlichte historische NI 43-101-Schätzung für die Lagerstätte Beskauga Main innerhalb einer konzeptionellen Grube: 111,2 Mio. t angezeigt mit 0,30 % Kupfer (Cu), 0,49 g/t Gold (Au) und 1,34 g/t Ag sowie 92,6 Mio. t abgeleitet mit 0,24 % Cu, 0,50 g/t Au und 1,14 g/t Ag.

Quelle: Mogotes Metals

Für die Einordnung ist ein Punkt entscheidend: Mogotes (WKN: A3ENQ6) behandelt diese Schätzung ausdrücklich als historische Schätzung. Der Qualified Person des Unternehmens hat nach eigenen Angaben noch nicht genügend Arbeit abgeschlossen, um sie als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve nach NI 43-101 zu verifizieren oder zu klassifizieren. Genau deshalb sollte Beskauga derzeit als fortgeschrittenes Projekt mit belastbarer Vorarbeit - nicht aber als bereits von Mogotes bestätigte aktuelle Ressource - gelesen werden.

Quelle: Mogotes Metals

Hochinteressant bleibt Beskauga dennoch, weil die historischen Bohrabschnitte die Dimension des Systems illustrieren. In der Pressemeldung nennt Mogotes unter anderem 957,0 m mit 0,58 g/t Gold, 0,34 % Kupfer und 1,92 g/t Silber ab 44 m in Bohrloch BG21001, darin enthalten sind 203,0 m mit 1,12 g/t Gold, 0,67 % Kupfer und 3,70 g/t Silber ab 48 m. Weitere genannte Beispiele sind 751,5 m mit 0,56 g/t Gold, 0,25 % Kupfer und 1,86 g/t Silber ab 48,5 m sowie 616,2 m mit 0,46 g/t Gold, 0,23 % Kupfer und 1,14 g/t Silber ab 47,7 m.

Quelle: Mogotes Metals

Auch infrastrukturell wirkt das Projekt attraktiv: Laut Unternehmensmeldung liegt Beskauga rund 70 km südwestlich von Pavlodar und etwa 370 km von Astana entfernt. Schiene und asphaltierte Fernstraße befinden sich innerhalb von 20 km, eine 1.100-kVA-Stromleitung verläuft durch das Projektgebiet. Hinzu kommt ein regional vorhandener Bergbau- und Industriekorridor mit qualifizierten Arbeitskräften.

Geologisch liegt Beskauga im Central Asian Orogenic Belt, einer großen mineralisierten Provinz, und laut Mogotes (WKN: A3ENQ6) im gleichen Terrain wie die Porphyrbetriebe Bozshakol und Aktogai. Solche Nachbarschaften sind kein Beweis für eine eigene Lagerstätte gleicher Qualität, sie helfen aber bei der geologischen Einordnung und bei der Frage, ob Region, Infrastruktur und Bergbautradition grundsätzlich passen.

Unter dem Strich verändert Beskauga die Wahrnehmung der Gesellschaft. Aus einem sehr fokussierten Vicuña-Explorer wird ein breiter aufgestellter Projektträger mit zwei sehr unterschiedlichen Werttreibern: Filo Sur steht für Exploration mit möglichem Entdeckungspotenzial, Beskauga für ein fortgeschrittenes Projekt, bei dem Verifizierung, Aufarbeitung der historischen Daten und die nächsten technischen Schritte im Mittelpunkt stehen.

Fazit: Filo Sur und Beskauga: Zwei unterschiedliche aber sehr gut zusammenpassende Werttreiber!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) geht damit in das Frühjahr 2026 mit mehr als nur einer geologischen Idee. Auf Filo Sur läuft ein aktives Bohrprogramm mit drei Geräten, bei Beskauga kommt ein bereits umfangreich bebohrtes Projekt mit historischer Schätzgrundlage und guter Infrastruktur hinzu. Für risikobewusste Anleger ist das eine Story mit klaren nächsten Prüfsteinen -Bohrergebnisse von Filo Sur, technische Aufarbeitung von Beskauga und die Frage, wie effizient das frische Kapital in weitere Werttreiber umgesetzt wird.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 26.02.2026, 27.02.2026 und 10.03.2026, Unternehmenswebsite, Unternehmenspräsentation sowie weitere öffentlich zugängliche Unterlagen., Intro-Bild-Quelle: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 02.04.2026 im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt. Die Angabe zur Erstveröffentlichung oben bleibt bis zur Live-Schaltung als Platzhalter gesetzt.

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Hinweis zur Darstellung: Aussagen zu Projekten, Nachbarliegenschaften, Marktumfeld und Entwicklungsoptionen dienen der Einordnung. Mineralisierung auf benachbarten oder angrenzenden Projekten ist nicht zwingend repräsentativ für eine Mineralisierung auf Filo Sur.

Wichtiger Projekt-Hinweis zu Beskauga: Die im Artikel genannte NI 43-101-Schätzung aus 2022 wird von Mogotes Metals ausdrücklich als historische Schätzung behandelt. Sie ist nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve des Unternehmens zu verstehen und sollte nicht als solche herangezogen werden.

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