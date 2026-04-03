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    1,5 Billionen Dollar

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    Trump will mehr Geld für Verteidigung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militärhaushalt soll 2027 auf 1,5 Bio Dollar steigen
    • Haushalt wäre ein Höchststand in jüngerer Geschichte
    • Budgetplan wird dem Kongress als Fahrplan vorgelegt
    1,5 Billionen Dollar - Trump will mehr Geld für Verteidigung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Ausgaben für das Militär massiv erhöhen. Im Haushalt für 2027 sollen die Mittel auf 1,5 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro) steigen, wie aus einem vom Weißen Haus veröffentlichten Etatentwurf hervorgeht. Das wäre laut US-Medien ein Höchststand in der jüngeren Geschichte Amerikas. Für das laufende Haushaltsjahr 2026 sind für den Verteidigungsbereich rund 1 Billion Dollar (870 Milliarden Euro) eingeplant.

    Der Budgetplan der Regierung wird dem US-Parlament vorgelegt. Er dient als eine Art Fahrplan und zeigt, welche Prioritäten die Regierung setzt. Der Kongress entscheidet später über eine Reihe von Haushaltsgesetzen, die der Präsident dann unterschreiben muss, damit sie in Kraft treten. Trump hatte bereits zu Jahresanfang bekanntgemacht, dass er die Verteidigungsausgaben massiv erhöhen will./rin/DP/he





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    1,5 Billionen Dollar Trump will mehr Geld für Verteidigung US-Präsident Donald Trump will die Ausgaben für das Militär massiv erhöhen. Im Haushalt für 2027 sollen die Mittel auf 1,5 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro) steigen, wie aus einem vom Weißen Haus veröffentlichten Etatentwurf hervorgeht. Das wäre …
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