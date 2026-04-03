TAGESVORSCHAU
Termine am 6. April 2026
Für Sie zusammengefasst
- 16:00 USA ISM Services für März veröffentlicht
- Ostermontag Feiertag Börsen in zahlreichen Ländern geschlossen
- Börsen in Japan Korea Russland und USA geöffnet
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
16:00 USA: ISM Services 3/26
HINWEIS
Feiertag "Ostermontag"
AUT, AUS, BEL, CHN, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen
Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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