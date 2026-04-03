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    Der Börsen-Tag

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    DAX rutscht ab, Wall Street hält sich: So laufen die Indizes heute

    Europas Börsen rutschen ab, während die Wall Street ein gemischtes Bild zeigt: Deutsche Indizes geraten deutlich unter Druck, in den USA halten sich einige Leitbarometer stabil.

    Der Börsen-Tag - DAX rutscht ab, Wall Street hält sich: So laufen die Indizes heute
    Foto: Deutsche Telekom

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, wobei vor allem der deutsche Markt unter Druck steht, während sich die US-Börsen gemischt präsentieren. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Minus von 0,45 Prozent auf 23.199,08 Punkte. Noch deutlicher geht es im MDAX bergab: Der Index der mittelgroßen Werte verliert 0,71 Prozent und notiert bei 29.088,40 Punkten. Auch die kleineren Werte im SDAX geben nach – der Index fällt um 0,60 Prozent auf 16.766,33 Punkte. Etwas stabiler zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex büßt 0,30 Prozent ein und steht bei 3.476,66 Punkten. An der Wall Street ist das Bild weniger einheitlich. Der Dow Jones liegt leicht im Minus und gibt 0,16 Prozent auf 46.510,55 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen behaupten und steigt um 0,10 Prozent auf 6.581,46 Punkte. Damit fallen die Kursverluste an den deutschen Börsen heute insgesamt deutlicher aus als in den USA. Während die großen und mittelgroßen deutschen Indizes geschlossen im roten Bereich liegen, zeigt der US-Markt mit einem schwächeren Dow Jones und einem leicht festeren S&P 500 ein gemischtes Bild.

    DAX

    Die DAX-Topwerte notieren einheitlich um die +2%-Marke: Deutsche Börse +2,20%, Qiagen +2,08% und Scout24 +2,06%. Dem stehen deutliche Rücksetzer gegenüber: Heidelberg Materials -2,35%, Siemens -2,64% und Deutsche Telekom -3,91%. Damit liegen die besten Gewinner bei rund +2% und der größte Verlierer bei fast -4% (Deutsche Telekom).

    MDAX

    Im MDAX sind die Tagesgewinner moderat: K+S +1,99%, Ströer +1,96% und Nemetschek +1,80%. Die Verluste fallen deutlich stärker aus, allen voran Kion Group mit -8,66%, gefolgt von Jungheinrich -3,99% und PUMA -3,75%. Während die Tops knapp unter +2% bleiben, dominiert auf der Flop-Seite ein großer Einbruch bei Kion.

    SDAX

    Im SDAX sticht Verbio mit einem kräftigen Plus von +9,10% hervor, gefolgt von HYPOPORT +3,13% und CANCOM SE +2,44%. Auf der Verliererseite liegen Gerresheimer -3,51%, Heidelberger Druckmaschinen -4,08% und Springer Nature -4,59%. Die Spanne reicht von starken Einzelgewinnern bis zu Abschlägen um vier bis fünf Prozent.

    TecDAX

    Technologiewerte zeigen moderate Gewinne: CANCOM SE +2,44%, Evotec +2,41% und Qiagen +2,08%. Dem gegenüber stehen Infineon Technologies -2,27%, Eckert & Ziegler -3,19% und erneut Deutsche Telekom -3,91%. Tops und Flops bewegen sich hier ebenfalls größtenteils im Bereich von ±2–4%.

    Dow Jones

    Im Dow Jones liegen die Tagesgewinner bei IBM +2,06%, Cisco Systems +1,40% und UnitedHealth Group +1,20%. Die Schwächeren sind Caterpillar -1,79%, Sherwin-Williams -2,36% und The Home Depot -2,41%. Die Schwankungen sind insgesamt moderat, die Tops knapp über +2%, die Flops um -2%.

    S&P 500

    Im S&P 500 ragt SBA Communications Registered (A) mit +18,93% deutlich heraus; Lumentum Holdings +8,14% und CIENA +7,79% verzeichnen ebenfalls starke Zugewinne. Auf der negativen Seite notieren Bristol-Myers Squibb -3,45%, Biogen -3,50% und Carnival Corporation -3,54%. Während die Top-Performances teils zweistellig sind, bleiben die größten Verluste im Bereich um -3,5%.


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