Warum Europa wieder Visionen braucht – Felix Lee über das chinesische Dilemma

Während Deutschland über "Verbotspolitik" streitet, baut China seine Vormachtstellung mit radikaler Langfristigkeit aus. Im aktuellen "Börse Baby"-Podcast spricht der Journalist und Buchautor Lee über das chinesische Dilemma – und warum Europa dringend einen neuen Blick auf seine eigene Wirtschaftspolitik braucht.

In dieser Deep-Dive-Folge von Börse, Baby! sprechen wir mit China-Experte Felix Lee darüber, warum sich Europa in ein Strategie-Vakuum manövriert hat und was wir von Chinas Visionen lernen müssen.

China ist heute technologisch "Engel und Teufel zugleich", so das Fazit von Lee. Das Land investiert mehr in erneuerbare Energien als der Rest der Welt zusammen und sichert sich durch "hemmungsloses" Datensammeln die Pole-Position bei der Künstlichen Intelligenz. Doch der Preis ist hoch: Die totale Kontrolle der KP-Führung droht die eigentliche Innovation im Keim zu ersticken.

Die Angst vor der Vision

Besonders hellhörig macht Lees Analyse zur europäischen Trägheit. Während Peking in Jahrzehnten plant, denkt man in Brüssel und Berlin oft nur bis zur nächsten Wahl. Lee findet dafür klare Worte:

"Eine Vision zu formulieren, wo Europa 2035 technologisch stehen will – das wäre nicht antidemokratisch, sondern sogar demokratiefördernd. In China funktioniert dieser Aspekt: Man weiß, wohin man als Land will."

Zwischen Klimaschutz und Kohle-Boom

Im Gespräch mit Ingo Kolf und Krischan Orth räumt Lee auch mit Mythen auf. Wer glaubt, China würde für den Klimaschutz auf Wachstum verzichten, irrt. Für die Pekinger Führung steht die Energiesicherheit über allem: Kohlekraftwerke werden parallel zu Solarparks gebaut, um den gigantischen Strombedarf der KI-Industrie zu decken.

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Warum dieser Podcast ein Muss ist:

Felix Lee liefert keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern zeigt auf, wo Europa einen strategischen Standortvorteil verspielt – und warum wir Wirtschaftspolitik endlich wieder "verschränkter" denken müssen, ohne unsere freiheitlichen Werte aufzugeben.

Jetzt in die neue Folge "Börse, Baby!" reinhören, zum Beispiel auf: