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    Hubig fordert wegen hoher Sprit- und Gaspreise wirksame Entlastungen

    Wirtschaft - Hubig fordert wegen hoher Sprit- und Gaspreise wirksame Entlastungen
    Foto: Tankstelle am 29.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) fordert wirksame Entlastungen bei hohen Sprit- und Gaspreisen.

    "Die hohen Spritpreise sind eine spürbare Belastung für viele Familien und Pendler, die auf ihr Auto im Alltag angewiesen sind", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post" (Samstag). "Wenn der Weg zur Arbeit und die Fahrt in den Osterurlaub zunehmend zur Kostenfrage werden, zeigt sich, wie dringend wir hier den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Antwort schulden."

    Hubig sagte: "Entscheidend ist jetzt, kurzfristig wirksame Instrumente einzusetzen - etwa einen flexiblen Preisdeckel, der extreme Ausschläge an der Zapfsäule verhindert." Sie unterstütze den Vorschlag von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), den Blick ganz konkret auf die Verbraucher zu lenken. "Mobilität muss auch in angespannten Zeiten verlässlich und bezahlbar bleiben."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Hubig fordert wegen hoher Sprit- und Gaspreise wirksame Entlastungen Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) fordert wirksame Entlastungen bei hohen Sprit- und Gaspreisen."Die hohen Spritpreise sind eine spürbare Belastung für viele Familien und Pendler, die auf ihr Auto im Alltag …
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