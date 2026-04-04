Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 19,33€. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,86 %.
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Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|23,00Euro
|+16,75 %
|-
|JEFFERIES
|16,00EUR
|-18,78 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|-3,55 %
|20.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|23,00EUR
|+16,75 %
|23.03.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-13,71 %
|24.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|-8,63 %
|25.03.2026
+1,76 %
+4,78 %
-1,78 %
+17,98 %
+35,37 %
+65,79 %
+90,53 %
+127,88 %
+1.318,11 %
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