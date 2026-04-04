Aktie kaufen oder verkaufen
NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NanoRepro Aktie beträgt 34,00€. Die NanoRepro Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.354,87 %.
Analysten und Kursziele für die NanoRepro Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|GBC
|4,00Euro
|+188,81 %
|-
|GBC
|64,00Euro
|+4.520,94 %
|-
+0,36 %
-3,39 %
-12,44 %
-9,82 %
-11,44 %
-30,24 %
-90,52 %
-87,26 %
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