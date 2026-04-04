NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der NanoRepro Aktie beträgt 34,00€. Die NanoRepro Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.354,87 %.