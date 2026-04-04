Aktie kaufen oder verkaufen
freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,50€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,46 %.
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Analysten und Kursziele für die freenet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|25,00Euro
|-6,86 %
|-
|DZ Bank
|29,00Euro
|+8,05 %
|-
|UBS
|25,00EUR
|-6,86 %
|05.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.03.2026
|BARCLAYS
|32,00EUR
|+19,23 %
|16.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|24,00EUR
|-10,58 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|+11,77 %
|19.03.2026
-0,45 %
+1,70 %
-1,10 %
-8,45 %
-24,45 %
+11,82 %
+31,05 %
+1,01 %
+52,15 %
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