freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,50€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,46 %.