Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 50,69€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,32 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|53,00Euro
|-7,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00EUR
|-19,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00EUR
|-19,52 %
|-
|BARCLAYS
|42,00EUR
|-26,52 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|+11,97 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|-26,52 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|-26,52 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|-26,52 %
|12.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|+11,97 %
|12.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|53,00EUR
|-7,28 %
|13.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|66,00EUR
|+15,47 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|-26,52 %
|20.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|-0,28 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.03.2026
-0,28 %
+2,25 %
+9,22 %
+13,08 %
-4,28 %
-18,34 %
-23,94 %
+11,44 %
+232,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte