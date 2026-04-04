Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 50,69€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,32 %.