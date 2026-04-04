Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 378,86€. Die Tesla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,07 %.