Aktie kaufen oder verkaufen
Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 45,58€. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,80 %.
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Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|52,00Euro
|+64,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+89,27 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|41,00EUR
|+29,34 %
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00EUR
|+73,50 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+51,42 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+10,41 %
|06.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|40,00EUR
|+26,18 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|+32,49 %
|06.03.2026
|BERENBERG
|52,00EUR
|+64,04 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|+32,49 %
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+13,56 %
|13.03.2026
|JPMORGAN
|44,00EUR
|+38,80 %
|17.03.2026
+3,85 %
+6,55 %
-12,02 %
-18,59 %
-44,47 %
-38,40 %
-58,01 %
-47,61 %
+54,76 %
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