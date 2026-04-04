Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 45,58€. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,80 %.