Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 206,00€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,42 %.
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Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|190,00Euro
|+40,58 %
|-
|DZ Bank
|206,00Euro
|+52,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+47,98 %
|-
|RBC
|160,00EUR
|+18,39 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|180,00EUR
|+33,19 %
|04.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|255,00EUR
|+88,68 %
|04.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00EUR
|+70,18 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+40,58 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|220,00EUR
|+62,78 %
|04.03.2026
|RBC
|160,00EUR
|+18,39 %
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|255,00EUR
|+88,68 %
|05.03.2026
|METZLER
|245,00EUR
|+81,28 %
|05.03.2026
|UBS
|219,00EUR
|+62,04 %
|05.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.03.2026
|UBS
|219,00EUR
|+62,04 %
|15.03.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+40,58 %
|18.03.2026
|RBC
|160,00EUR
|+18,39 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|255,00EUR
|+88,68 %
|26.03.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+40,58 %
|27.03.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+40,58 %
|31.03.2026
-1,21 %
+1,74 %
-14,19 %
-20,68 %
-39,75 %
-16,79 %
-51,23 %
+30,80 %
+1.341,53 %
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