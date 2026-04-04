Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 136,97€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|118,00CHF
|-11,83 %
|01.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|119,00CHF
|-11,08 %
|02.03.2026
|JPMORGAN
|145,00CHF
|+8,35 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|118,00CHF
|-11,83 %
|22.03.2026
|UBS
|131,00CHF
|-2,11 %
|24.03.2026
+0,89 %
+4,23 %
-5,29 %
-1,19 %
-11,52 %
+49,00 %
+66,38 %
+75,26 %
+213,71 %
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