K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,33€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,10 %.