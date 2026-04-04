Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Michael Matthey - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,33€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,10 %.
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Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|14,00Euro
|-14,89 %
|-
|UBS
|11,00Euro
|-33,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-39,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-39,21 %
|-
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-39,21 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|-27,05 %
|12.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.03.2026
|JEFFERIES
|11,00EUR
|-33,13 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|-20,97 %
|24.03.2026
|UBS
|11,00EUR
|-33,13 %
|25.03.2026
+3,46 %
-3,13 %
+4,73 %
+23,72 %
+22,99 %
-21,06 %
+79,87 %
-22,51 %
+887,40 %
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