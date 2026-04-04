SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 61,86€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,22 %.