Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 61,86€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,22 %.
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Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|62,00EUR
|+23,51 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|65,00EUR
|+29,48 %
|24.03.2026
|JEFFERIES
|56,00EUR
|+11,55 %
|30.03.2026
|UBS
|55,00EUR
|+9,56 %
|30.03.2026
|UBS
|60,00EUR
|+19,52 %
|30.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|65,00EUR
|+29,48 %
|30.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|70,00EUR
|+39,44 %
|31.03.2026
-1,41 %
-15,19 %
-7,78 %
+26,94 %
+43,47 %
+115,05 %
+77,04 %
+425,44 %
+105,23 %
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