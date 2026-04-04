easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,92€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,38 %.