Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,92€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,38 %.
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Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00GBP
|-19,07 %
|-
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+61,86 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+61,86 %
|06.03.2026
|RBC
|-
|-
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+34,89 %
|09.03.2026
|RBC
|4,00GBP
|+7,91 %
|19.03.2026
|UBS
|7,00GBP
|+88,84 %
|26.03.2026
-0,12 %
+1,36 %
-19,39 %
-27,75 %
-23,00 %
-28,27 %
-58,77 %
-73,88 %
-41,83 %
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