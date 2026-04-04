Grand City Properties Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Grand City Properties Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Grand City Properties Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Grand City Properties Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Grand City Properties Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Grand City Properties Aktie beträgt 10,80€. Die Grand City Properties Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,62 %.