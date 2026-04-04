Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 14,38€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|12,00Euro
|-27,18 %
|-
|Barclays Capital
|17,00Euro
|+3,16 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.03.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|-27,18 %
|04.03.2026
|UBS
|13,00EUR
|-21,12 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|17,00EUR
|+3,16 %
|18.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00EUR
|-21,12 %
|24.03.2026
|BARCLAYS
|17,00EUR
|+3,16 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.03.2026
|UBS
|14,00EUR
|-15,05 %
|25.03.2026
+1,10 %
+5,37 %
+11,04 %
+20,70 %
-19,40 %
-17,26 %
-47,52 %
-37,58 %
-49,90 %
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