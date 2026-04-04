Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 37,46€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,06 %.