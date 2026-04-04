Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 37,46€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,06 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|38,00Euro
|+4,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00EUR
|+1,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00EUR
|+1,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+15,54 %
|-
|RBC
|38,00EUR
|+4,54 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|-9,22 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+10,04 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+10,04 %
|10.03.2026
|UBS
|35,00EUR
|-3,71 %
|10.03.2026
|UBS
|36,00EUR
|-0,96 %
|15.03.2026
|RBC
|38,00EUR
|+4,54 %
|16.03.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|-9,22 %
|20.03.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+10,04 %
|31.03.2026
-0,52 %
-2,02 %
-2,37 %
-0,91 %
+0,77 %
-45,74 %
+4,30 %
-36,69 %
-2,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte