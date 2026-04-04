Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 22,40€. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +79,20 %.