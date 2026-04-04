Aktie kaufen oder verkaufen
Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 22,40€. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +79,20 %.
Analysten und Kursziele für die Medios Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|24,00Euro
|+92,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+44,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+44,00 %
|-
|BERENBERG
|26,00EUR
|+108,00 %
|26.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|26,00EUR
|+108,00 %
|26.03.2026
0,00 %
-8,98 %
-26,96 %
-15,73 %
+2,59 %
-39,33 %
-66,48 %
+26,25 %
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