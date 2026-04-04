Aktie kaufen oder verkaufen
LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Maja Hitij - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 76,22€. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,53 %.
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Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00EUR
|+34,60 %
|-
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+20,79 %
|05.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|65,00EUR
|+12,17 %
|05.03.2026
|BERENBERG
|85,00EUR
|+46,68 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+51,86 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|91,00EUR
|+57,03 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+55,31 %
|06.03.2026
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+3,54 %
|30.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|59,00EUR
|+1,81 %
|30.03.2026
+0,30 %
+1,07 %
-19,27 %
-8,57 %
-13,79 %
+11,43 %
-49,11 %
-26,28 %
+36,83 %
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