LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 76,22€. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,53 %.