Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 36,14€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,27 %.
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Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Commerzbank
|37,00Euro
|+20,05 %
|-
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+16,81 %
|09.03.2026
|RBC
|37,00EUR
|+20,05 %
|10.03.2026
|RBC
|37,00EUR
|+20,05 %
|16.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+16,81 %
|16.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+16,81 %
|17.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+10,32 %
|17.03.2026
-2,02 %
-1,14 %
-5,16 %
-11,96 %
+41,67 %
+227,80 %
+502,31 %
+315,28 %
-65,78 %
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