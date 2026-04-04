Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 36,14€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,27 %.