Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 32,00€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|38,00Euro
|+70,10 %
|-
|Goldman Sachs
|32,00Euro
|+43,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|+25,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|+25,34 %
|-
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+61,15 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|24,00EUR
|+7,43 %
|19.03.2026
|BERENBERG
|38,00EUR
|+70,10 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|36,00EUR
|+61,15 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+43,24 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+61,15 %
|19.03.2026
|UBS
|34,00EUR
|+52,19 %
|19.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.03.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+52,19 %
|20.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|32,00EUR
|+43,24 %
|23.03.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+34,29 %
|23.03.2026
|BARCLAYS
|23,00EUR
|+2,95 %
|30.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|31,00EUR
|+38,76 %
|30.03.2026
+0,27 %
+2,23 %
-22,10 %
-10,63 %
-12,91 %
+26,47 %
-57,38 %
-29,93 %
+32,96 %
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