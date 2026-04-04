Aktie kaufen oder verkaufen
Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Smartbroker Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 18,00€. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,63 %.
Analysten und Kursziele für die Smartbroker Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
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|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|18,00Euro
|+50,63 %
|-
-0,83 %
0,00 %
+4,16 %
-19,19 %
+9,17 %
+26,60 %
-36,36 %
+2.398,69 %
+1.593,89 %
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