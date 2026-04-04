Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Smartbroker Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 18,00€. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,63 %.