Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 60,00€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,88 %.