Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Inditex
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 60,00€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,88 %.
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Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|63,00Euro
|+23,77 %
|-
|Goldman Sachs
|60,00Euro
|+17,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+17,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+23,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+23,77 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.03.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+8,06 %
|04.03.2026
|UBS
|59,00EUR
|+15,91 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+8,06 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|67,00EUR
|+31,63 %
|06.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.03.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+8,06 %
|11.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|59,00EUR
|+15,91 %
|11.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|60,00EUR
|+17,88 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|67,00EUR
|+31,63 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+8,06 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+8,06 %
|11.03.2026
|RBC
|62,00EUR
|+21,81 %
|11.03.2026
|RBC
|62,00EUR
|+21,81 %
|29.03.2026
-1,05 %
+0,37 %
-10,77 %
-11,09 %
+8,54 %
+63,01 %
+76,36 %
+72,65 %
+182,61 %
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