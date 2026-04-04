Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Bodo Marks - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 35,74€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|38,00Euro
|+80,52 %
|-
|Analyst
|30,00Euro
|+42,52 %
|-
|Barclays Capital
|37,00Euro
|+75,77 %
|-
|Goldman Sachs
|44,00Euro
|+109,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+56,77 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00EUR
|+18,76 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+52,02 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+66,27 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|37,00EUR
|+75,77 %
|12.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|44,00EUR
|+109,03 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+47,27 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+47,27 %
|12.03.2026
|METZLER
|38,00EUR
|+80,52 %
|12.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.03.2026
|BERENBERG
|53,00EUR
|+151,78 %
|13.03.2026
|UBS
|36,00EUR
|+71,02 %
|13.03.2026
|RBC
|30,00EUR
|+42,52 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+52,02 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|37,00EUR
|+75,77 %
|18.03.2026
|UBS
|36,00EUR
|+71,02 %
|18.03.2026
-0,24 %
-1,69 %
+2,82 %
-17,02 %
-35,11 %
-45,58 %
-75,51 %
-27,75 %
-6,88 %
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