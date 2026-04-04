Aktie kaufen oder verkaufen
DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Zur Rose Group AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 6,65€. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,90 %.
Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|5,00Euro
|-8,38 %
|-
|Berenberg Bank
|4,00Euro
|-26,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00CHF
|-20,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00CHF
|+39,21 %
|-
|JEFFERIES
|12,00CHF
|+138,65 %
|04.03.2026
|UBS
|5,00CHF
|-0,56 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|6,00CHF
|+19,33 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|12,00CHF
|+138,65 %
|19.03.2026
|BERENBERG
|4,00CHF
|-20,45 %
|20.03.2026
|UBS
|3,00CHF
|-40,34 %
|23.03.2026
+1,02 %
+16,27 %
-5,50 %
-16,96 %
-11,53 %
-61,81 %
-94,93 %
-88,41 %
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