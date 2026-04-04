Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 94,75€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,95 %.
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Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|89,00Euro
|+33,33 %
|-
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+27,34 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|103,00EUR
|+54,31 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+27,34 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|+49,81 %
|25.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|89,00EUR
|+33,33 %
|27.02.2026
|UBS
|102,00EUR
|+52,81 %
|27.02.2026
|UBS
|105,00EUR
|+57,30 %
|27.03.2026
+2,42 %
+0,08 %
-10,39 %
-25,50 %
-34,59 %
+17,01 %
-1,49 %
+114,21 %
+138,30 %
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