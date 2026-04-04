Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 92,17€. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,43 %.
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Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|114,00EUR
|-0,35 %
|-
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-43,18 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|-12,59 %
|24.03.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|-12,59 %
|26.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|74,00EUR
|-35,31 %
|26.03.2026
|UBS
|100,00EUR
|-12,59 %
|26.03.2026
-4,86 %
-12,59 %
-5,94 %
+2,47 %
-16,59 %
-59,96 %
-10,65 %
+659,12 %
+372,83 %
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