Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 394,75€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|350,00Euro
|+18,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+55,99 %
|-
|JPMORGAN
|380,00EUR
|+28,86 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|360,00EUR
|+22,08 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|447,00EUR
|+51,58 %
|11.03.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+29,20 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+18,68 %
|31.03.2026
|RBC
|430,00EUR
|+45,81 %
|31.03.2026
-1,11 %
+5,53 %
-6,44 %
-7,16 %
-26,50 %
+16,26 %
+66,49 %
+710,23 %
+507,03 %
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