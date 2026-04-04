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    Sartorius Stedim Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Sartorius Stedim Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
    Foto: Sartorius AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Stedim Biotech Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Stedim Biotech Aktie beträgt 233,82. Die Sartorius Stedim Biotech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,63 %.

    Analysten und Kursziele für die Sartorius Stedim Biotech Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Goldman Sachs - - -
    RBC 210,00EUR +21,81 % 06.03.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 245,00EUR +42,11 % 15.03.2026
    GOLDMAN SACHS 235,00EUR +36,31 % 17.03.2026
    BARCLAYS 230,00EUR +33,41 % 17.03.2026
    BARCLAYS 230,00EUR +33,41 % 17.03.2026
    JEFFERIES 256,00EUR +48,49 % 17.03.2026
    JEFFERIES 262,00EUR +51,97 % 17.03.2026
    JPMORGAN 260,00EUR +50,81 % 17.03.2026
    RBC 210,00EUR +21,81 % 17.03.2026
    BARCLAYS 220,00EUR +27,61 % 19.03.2026
    GOLDMAN SACHS 214,00EUR +24,13 % 30.03.2026

    Sartorius Stedim Biotech

    +2,73 %
    +4,11 %
    -9,34 %
    -21,53 %
    -9,92 %
    -42,29 %
    -53,56 %
    +189,37 %
    +3.035,12 %
    ISIN:FR0013154002WKN:A2AJKS



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