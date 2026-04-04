Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 111,75€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +200,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|99,00EUR
|+165,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|99,00EUR
|+165,99 %
|-
|UBS
|74,00EUR
|+98,82 %
|04.03.2026
|BAADER BANK
|125,00EUR
|+235,84 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|110,00EUR
|+195,54 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|150,00EUR
|+303,01 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|150,00EUR
|+303,01 %
|04.03.2026
|BERENBERG
|87,00EUR
|+133,75 %
|05.03.2026
-0,16 %
+14,07 %
-38,60 %
-44,14 %
-69,82 %
-55,48 %
-80,45 %
+24,10 %
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