Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 78,60€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+32,60 %
|11.03.2026
|UBS
|77,00EUR
|+24,51 %
|12.03.2026
|RBC
|79,00EUR
|+27,75 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+18,05 %
|18.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|82,00EUR
|+32,60 %
|20.03.2026
+1,06 %
+3,98 %
-12,01 %
+9,32 %
+5,14 %
-2,24 %
+9,70 %
-45,32 %
+83,14 %
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