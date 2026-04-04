Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 14/26
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 14/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Deutsche Boerse
Performance KW 14/26: +7,56 %
Performance KW 14/26: +7,56 %
DAX Top 1
Brenntag
Performance KW 14/26: +5,28 %
Performance KW 14/26: +5,28 %
DAX Top 2
Symrise
Performance KW 14/26: +5,28 %
Performance KW 14/26: +5,28 %
DAX Top 3
Münchener Rück
Performance KW 14/26: +5,15 %
Performance KW 14/26: +5,15 %
DAX Top 4
Merck
Performance KW 14/26: +4,95 %
Performance KW 14/26: +4,95 %
DAX Top 5
Zalando
Performance KW 14/26: -3,45 %
Performance KW 14/26: -3,45 %
DAX Flop 1
Heidelberg Materials
Performance KW 14/26: -3,62 %
Performance KW 14/26: -3,62 %
DAX Flop 2
Henkel VZ
Performance KW 14/26: -4,91 %
Performance KW 14/26: -4,91 %
DAX Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 14/26: -6,32 %
Performance KW 14/26: -6,32 %
DAX Flop 4
DAX Flop 5
CANCOM SE
Performance KW 14/26: +16,40 %
Performance KW 14/26: +16,40 %
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 14/26: +15,48 %
Performance KW 14/26: +15,48 %
TecDAX Top 2
HENSOLDT
Performance KW 14/26: +10,85 %
Performance KW 14/26: +10,85 %
TecDAX Top 3
Evotec
Performance KW 14/26: +5,24 %
Performance KW 14/26: +5,24 %
TecDAX Top 4
Eckert & Ziegler
Performance KW 14/26: +4,27 %
Performance KW 14/26: +4,27 %
TecDAX Top 5
TeamViewer
Performance KW 14/26: -4,28 %
Performance KW 14/26: -4,28 %
TecDAX Flop 1
TecDAX Flop 2
AIXTRON
Performance KW 14/26: -10,49 %
Performance KW 14/26: -10,49 %
TecDAX Flop 3
SILTRONIC AG
Performance KW 14/26: -13,54 %
Performance KW 14/26: -13,54 %
TecDAX Flop 4
SUESS MicroTec
Performance KW 14/26: -14,42 %
Performance KW 14/26: -14,42 %
TecDAX Flop 5
Boeing
Performance KW 14/26: +7,89 %
Performance KW 14/26: +7,89 %
Dow Jones Top 1
Goldman Sachs Group
Performance KW 14/26: +6,55 %
Performance KW 14/26: +6,55 %
Dow Jones Top 2
IBM
Performance KW 14/26: +3,90 %
Performance KW 14/26: +3,90 %
Dow Jones Top 3
Unitedhealth Group
Performance KW 14/26: +3,65 %
Performance KW 14/26: +3,65 %
Dow Jones Top 4
Caterpillar
Performance KW 14/26: +3,28 %
Performance KW 14/26: +3,28 %
Dow Jones Top 5
The Home Depot
Performance KW 14/26: -1,75 %
Performance KW 14/26: -1,75 %
Dow Jones Flop 1
Verizon Communications
Performance KW 14/26: -3,16 %
Performance KW 14/26: -3,16 %
Dow Jones Flop 2
Chevron Corporation
Performance KW 14/26: -3,88 %
Performance KW 14/26: -3,88 %
Dow Jones Flop 3
Cisco Systems
Performance KW 14/26: -3,94 %
Performance KW 14/26: -3,94 %
Dow Jones Flop 4
Nike (B)
Performance KW 14/26: -14,41 %
Performance KW 14/26: -14,41 %
Dow Jones Flop 5
Intel
Performance KW 14/26: +12,78 %
Performance KW 14/26: +12,78 %
US Tech 100 Top 1
Seagate Technology Holdings
Performance KW 14/26: +11,96 %
Performance KW 14/26: +11,96 %
US Tech 100 Top 2
Insmed
Performance KW 14/26: +8,76 %
Performance KW 14/26: +8,76 %
US Tech 100 Top 3
Marvell Technology
Performance KW 14/26: +8,64 %
Performance KW 14/26: +8,64 %
US Tech 100 Top 4
Western Digital
Performance KW 14/26: +6,35 %
Performance KW 14/26: +6,35 %
US Tech 100 Top 5
Arm Holdings
Performance KW 14/26: -5,15 %
Performance KW 14/26: -5,15 %
US Tech 100 Flop 1
Dexcom
Performance KW 14/26: -5,94 %
Performance KW 14/26: -5,94 %
US Tech 100 Flop 2
Constellation Energy
Performance KW 14/26: -8,07 %
Performance KW 14/26: -8,07 %
US Tech 100 Flop 3
Axon Enterprise
Performance KW 14/26: -8,11 %
Performance KW 14/26: -8,11 %
US Tech 100 Flop 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 14/26: -10,77 %
Performance KW 14/26: -10,77 %
US Tech 100 Flop 5
argenx
Performance KW 14/26: +7,78 %
Performance KW 14/26: +7,78 %
E-Stoxx 50 Top 1
Deutsche Boerse
Performance KW 14/26: +7,56 %
Performance KW 14/26: +7,56 %
E-Stoxx 50 Top 2
ENI
Performance KW 14/26: +7,27 %
Performance KW 14/26: +7,27 %
E-Stoxx 50 Top 3
AXA
Performance KW 14/26: +6,19 %
Performance KW 14/26: +6,19 %
E-Stoxx 50 Top 4
Enel
Performance KW 14/26: +5,93 %
Performance KW 14/26: +5,93 %
E-Stoxx 50 Top 5
Prosus Registered (N)
Performance KW 14/26: -0,63 %
Performance KW 14/26: -0,63 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Schneider Electric
Performance KW 14/26: -2,54 %
Performance KW 14/26: -2,54 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Adyen Parts Sociales
Performance KW 14/26: -3,51 %
Performance KW 14/26: -3,51 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 14/26: -6,32 %
Performance KW 14/26: -6,32 %
E-Stoxx 50 Flop 4
E-Stoxx 50 Flop 5
Kuehne + Nagel International
Performance KW 14/26: +6,73 %
Performance KW 14/26: +6,73 %
SMI Top 1
Swiss Life Holding
Performance KW 14/26: +5,65 %
Performance KW 14/26: +5,65 %
SMI Top 2
Zurich Insurance Group
Performance KW 14/26: +4,90 %
Performance KW 14/26: +4,90 %
SMI Top 3
Lonza Group
Performance KW 14/26: +4,65 %
Performance KW 14/26: +4,65 %
SMI Top 4
Novartis
Performance KW 14/26: +3,80 %
Performance KW 14/26: +3,80 %
SMI Top 5
ABB
Performance KW 14/26: -2,98 %
Performance KW 14/26: -2,98 %
SMI Flop 1
Amrize
Performance KW 14/26: -3,20 %
Performance KW 14/26: -3,20 %
SMI Flop 2
Geberit
Performance KW 14/26: -3,71 %
Performance KW 14/26: -3,71 %
SMI Flop 3
Logitech International
Performance KW 14/26: -4,54 %
Performance KW 14/26: -4,54 %
SMI Flop 4
Swisscom
Performance KW 14/26: -5,20 %
Performance KW 14/26: -5,20 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 14/26: +9,91 %
Performance KW 14/26: +9,91 %
ATX Top 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 14/26: +8,53 %
Performance KW 14/26: +8,53 %
ATX Top 2
EVN
Performance KW 14/26: +7,12 %
Performance KW 14/26: +7,12 %
ATX Top 3
Verbund Akt.(A)
Performance KW 14/26: +5,74 %
Performance KW 14/26: +5,74 %
ATX Top 4
UNIQA Insurance Group
Performance KW 14/26: +3,59 %
Performance KW 14/26: +3,59 %
ATX Top 5
Palfinger
Performance KW 14/26: -1,02 %
Performance KW 14/26: -1,02 %
ATX Flop 1
voestalpine
Performance KW 14/26: -1,22 %
Performance KW 14/26: -1,22 %
ATX Flop 2
Andritz
Performance KW 14/26: -2,87 %
Performance KW 14/26: -2,87 %
ATX Flop 3
DO & CO
Performance KW 14/26: -3,27 %
Performance KW 14/26: -3,27 %
ATX Flop 4
Lenzing
Performance KW 14/26: -8,16 %
Performance KW 14/26: -8,16 %
ATX Flop 5
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 14/26: +28,90 %
Performance KW 14/26: +28,90 %
Hang Seng Top 1
Geely Automobile Holdings
Performance KW 14/26: +16,02 %
Performance KW 14/26: +16,02 %
Hang Seng Top 2
Netease
Performance KW 14/26: +15,93 %
Performance KW 14/26: +15,93 %
Hang Seng Top 3
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 14/26: +15,75 %
Performance KW 14/26: +15,75 %
Hang Seng Top 4
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 14/26: +12,56 %
Performance KW 14/26: +12,56 %
Hang Seng Top 5
Xiaomi
Performance KW 14/26: -6,14 %
Performance KW 14/26: -6,14 %
Hang Seng Flop 1
Meituan Registered (B)
Performance KW 14/26: -7,45 %
Performance KW 14/26: -7,45 %
Hang Seng Flop 2
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 14/26: -11,43 %
Performance KW 14/26: -11,43 %
Hang Seng Flop 3
BYD Electronic (International)
Performance KW 14/26: -11,98 %
Performance KW 14/26: -11,98 %
Hang Seng Flop 4
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 14/26: -13,23 %
Performance KW 14/26: -13,23 %
Hang Seng Flop 5
