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    Erneut schwere Angriffe auf Teheran

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwere nächtliche Angriffe in Teheran mit Explosionen
    • Wohlhabender Stadtteil Niawaran wurde offenbar getroffen
    • Dutzende führende Militärs und viele Zivilisten getötet
    Erneut schwere Angriffe auf Teheran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am späten Abend (Ortszeit) zu neuen schweren Angriffen gekommen. Anwohner im Norden der Stadt berichteten von massiven Explosionen, die ganze Gebäude zum Zittern gebracht hätten. Menschen seien in Panik auf die Straße gelaufen. Einem lokalen Medienbericht zufolge wurden Ziele im wohlhabenden Stadtteil Niawaran angegriffen.

    Israel und die USA hatten Ende Februar den Iran gemeinsam angegriffen. Seitdem wurden Dutzende führende Vertreter aus Militär und Politik getötet, aber auch viele Zivilisten. Der Iran reagiert seither mit Raketenangriffen auf Israel und arabische Staaten am Golf.

    Am Abend riefen auch Bewohner im Westen Teherans nach den Angriffen einander an, um sich zu versichern, dass sie noch am Leben seien, wie es weiter hieß. Laut Augenzeugen sei "überall Rauch", mehrere Einsatzwagen seien auf den Straßen. Details von offiziellen Stellen gab es zunächst nicht./vee/DP/zb





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