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    'Urlaub ist nicht unpolitisch'

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    16 Prozent ändern Pläne

    Für Sie zusammengefasst
    • 16 Prozent änderten Reisen wegen politischer Lage
    • 79 Prozent meiden politisch instabile Reiseziele
    • Politische Lage wichtig für Urlaubsentscheidung
    'Urlaub ist nicht unpolitisch' - 16 Prozent ändern Pläne
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Kriege, Krisen und politische Unsicherheit beeinflussen das Reiseverhalten der Deutschen. In einer Umfrage gaben 16 Prozent der Befragten mit Reiseplänen für Ostern oder die kommenden drei Monate an, diese aufgrund der globalen politischen Lage geändert zu haben.

    Für die Erhebung des Deutschen Instituts für Tourismusforschung (FH Westküste) im Auftrag des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) wurden Ende März 1.124 Menschen befragt.

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    Unter denjenigen, die ihre Reisepläne geändert haben, entschieden sich 46 Prozent gegen eine Urlaubsreise, 32 Prozent stornierten ihre Reise vollständig. "Urlaub ist nicht unpolitisch", sagte der stellvertretende Direktor des Instituts, Julian Reif. Für viele Menschen seien die politischen Rahmenbedingungen am Reiseziel ein wichtiger Bestandteil der Urlaubsentscheidung.

    Zwei Drittel der Befragten bewerteten politische Verhältnisse am Urlaubsort als wichtig oder sehr wichtig. 79 Prozent gaben an, Reiseziele mit politischer Instabilität oder sozialen Unruhen zu meiden.

    Die gegenwärtige globale politische Situation habe zumindest kurzfristig einen deutlichen Einfluss auf die Reiseplanung der Deutschen, sagte DTV-Präsident Reinhard Meyer. Dass 16 Prozent der Befragten ihre Reisepläne änderten, sei aufgrund bisheriger Erfahrungen nicht zu erwarten gewesen. "Unsere Umfrage belegt deutlich die Verunsicherung, die derzeit bei deutschen Urlaubern aufgrund der Krisen in der Welt und der damit einhergehenden Preissteigerungen herrscht", sagte Meyer.

    Trotzdem bleibt die Reiselust hoch. Rund 72 Prozent der Deutschen planen von April bis Juni mindestens eine Urlaubsreise im In- oder Ausland. 41 Prozent wollen im Inland verreisen. Besonders gefragt ist Bayern mit 28 Prozent der geplanten Inlandsreisen. Es folgen Baden-Württemberg (12 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (10 Prozent). Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erreichen jeweils 9 Prozent. Im Ausland liegen Spanien (15 Prozent) und Italien (14 Prozent) vorn./kge/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 7,52 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,44 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +62,34 %/+32,82 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Einflussfaktoren auf den Kurs: mögliche Senkung der Ticketsteuer, gestiegene Treibstoffkosten und mögliche Ausmusterung von Jets, starke Kerosin-Hedges (~80%), Tarifabschluss, Analysten-Aufwertung mit Kurszielerhöhung, Nachfragerisiken/Demand-Destruction und Chancen durch wegfallende Wettbewerber; gemischte Stimmung, viele sehen mittelfristiges Aufwärtspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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