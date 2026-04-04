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    DGB-Chefin

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    Mehrwertsteuer auf Lebensmittel streichen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fahimi fordert Streichung ermäßigter Mehrwertsteuer
    • Nullprozent bei reduzierter Mehrwertsteuer hilft Armen
    • Luxussteuern und höhere Abgaben für Mega-Reiche
    DGB-Chefin - Mehrwertsteuer auf Lebensmittel streichen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, hat sich dafür ausgesprochen, die ermäßigte Mehrwertsteuer für bestimmte Waren ganz zu streichen. "Die ermäßigte Mehrwertsteuer von sieben auf null Prozent zu senken, wäre ein starkes Signal, insbesondere für Geringverdiener", sagte sie dem "Tagesspiegel". Eine Senkung der Mehrwertsteuer etwa für Lebensmittel und Energie könnte nach Fahimis Worten Menschen mit kleineren Einkommen viel mehr helfen als eine Senkung der Einkommensteuer.

    Befragt nach einer Gegenfinanzierung sagte Fahimi: "Deutschland könnte eine sehr viel höhere Mehrwertsteuer auf Luxusgüter einführen, etwa auf extrem teure Uhren, Yachten, Schmuck oder Luxus-Autos." Das würde nur diejenigen belasten, die das gut schultern könnten. "Insgesamt müssen Mega-Reiche und Milliardäre viel stärker in die Pflicht genommen werden, anstatt Beschäftigte und Verbraucher zu belasten", so die DGB-Chefin.

    Aktuell fällt auf die meisten Waren eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent an, für ausgewählte Lebensmittel gilt ein reduzierter Satz von sieben Prozent. Dem Vernehmen nach hat die Bundesregierung im Zuge der Reformdebatte den Effekt einer Mehrwertsteuer-Erhöhung durchrechnen lassen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nicht ausgeschlossen, dass im Zusammenhang mit angestrebten Entlastungen von Arbeitnehmern und Unternehmen die Besteuerung geändert werden könnte. Die schwarz-roten Koalitionäre suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten für eine gewünschte Entlastung bei Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen./bg/DP/zb





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