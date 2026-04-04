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    Wadephul dringt auf Ende des EU-Einstimmigkeitsprinzips

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul fordert Ende des Einstimmigkeitsprinzips
    • Qualifizierte Mehrheit statt Einstimmigkeit in EU
    • Ungarn blockiert 90 Milliarden Kredit für Ukraine
    Wadephul dringt auf Ende des EU-Einstimmigkeitsprinzips
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul wünscht sich, dass die Europäische Union das Einstimmigkeitsprinzip bald aufgibt. "Um international ein handlungsfähiger Akteur zu sein, um wirklich erwachsen zu werden, sollten wir in der EU das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik abschaffen, bevor diese Wahlperiode zu Ende geht", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

    "Ich bin dafür, in der Europäischen Union mit einem System qualifizierter Mehrheiten zu arbeiten. Alle Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen mit Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gemacht haben, sprechen dafür", fügte Wadephul hinzu.

    Das von Ministerpräsident Viktor Orban regierte Ungarn blockiert derzeit einen 90-Milliarden-Kredit der EU für die Ukraine. Er wirft der Ukraine vor, eine Wiederaufnahme russischer Öllieferungen über die Druschba-Pipeline zu verhindern.

    Mit Blick auf die Parlamentswahl in Ungarn am 12. April sagte Wadephul: "Die Ungarinnen und Ungarn werden demokratisch selbst entscheiden, welche Führung sie wollen. Und wir müssen und werden mit jeder ungarischen Regierung zusammenarbeiten."/brd/DP/zb





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