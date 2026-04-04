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    US-Botschaft warnt

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    Angriffe auf Unis im Libanon möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Botschaft warnt vor iranischen Angriffen auf Unis
    • Teheraner Uni bei Luftangriffen schwer beschädigt
    • US-Außenministerium rät Amerikanern zur Ausreise
    US-Botschaft warnt - Angriffe auf Unis im Libanon möglich
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT/TEHERAN (dpa-AFX) - Die US-Botschaft in Beirut warnt vor möglichen Angriffen des Irans und verbündeter terroristischer Milizen auf Universitäten im Libanon. Der Iran habe insbesondere gegenüber amerikanischen Universitäten im Nahen Osten Drohungen ausgesprochen, schrieb die Botschaft in einer Sicherheitswarnung.

    Kurz zuvor war bei den jüngsten Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran erneut eine renommierte Universität in der Hauptstadt Teheran getroffen worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurden bei der Attacke am Nachmittag (Ortszeit) das medizinische Forschungsinstitut sowie das Laborgebäude der Beheschti-Universität fast vollständig zerstört. Zudem sei auch das Studentenwohnheim auf dem Uni-Gelände stark beschädigt worden. Zu möglichen Opfern gebe es vorerst keine Angaben, hieß es bei Tasnim weiter. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichten zufolge bereits Angriffe auf Universitäten in Teheran und anderen Städten gegeben.

    In der Mitteilung der US-Botschaft hieß es, das US-Außenministerium lege Amerikanerinnen und Amerikanern, die sich im Libanon befinden, dringend nahe, das Land zu verlassen, solange es noch kommerzielle Flugverbindungen gebe. Angriffe etwa mit Drohnen und Raketen kämen überall im Land vor, insbesondere im Süden, in der Bekaa-Ebene und in Teilen Beiruts./fsp/DP/zb





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    US-Botschaft warnt Angriffe auf Unis im Libanon möglich Die US-Botschaft in Beirut warnt vor möglichen Angriffen des Irans und verbündeter terroristischer Milizen auf Universitäten im Libanon. Der Iran habe insbesondere gegenüber amerikanischen Universitäten im Nahen Osten Drohungen ausgesprochen, …
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