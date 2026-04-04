Angriffe auf arabische Länder gehen weiter

AMMAN (dpa-AFX) - Auch in der fünften Woche des Iran-Kriegs gibt es Angriffe auf arabische Länder.

In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten seien zwölf Menschen durch herabfallende Trümmerteile in der Region Adschban verletzt worden, schrieb das Medienbüro der Stadt auf X. Die Verletzten seien nepalesischer und indischer Staatsangehörigkeit,

Zudem stellte eine Gasanlage in dem Emirat nach offiziellen Angaben den Betrieb ein. Trümmerteile seien nach einer Luftverteidigungsaktion auf das Gelände gefallen, hieß es von dem Medienbüro. Ein Mensch sei dabei getötet, vier weitere verletzt worden.