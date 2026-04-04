Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 %

HBT Financial bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit einem Fokus auf den Mittleren Westen der USA. Die Bank konkurriert mit anderen regionalen Akteuren und hebt sich durch ihr lokales Netzwerk und spezialisierte Lösungen für KMUs ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit HBT Financial nachhaltige Einkommensströme aufbauen

HBT Financial gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,53 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in HBT Financial investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +28,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

HBT Financial verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.

Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet HBT Financial ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,53 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen HBT Financial für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,31.

HBT Financial weißt eine Marktkapitalisierung von 862,97 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.