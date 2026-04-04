    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHBT Financial AktievorwärtsNachrichten zu HBT Financial

    Passives Einkommen

    1041 Aufrufe 1041 0 Kommentare 0 Kommentare

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 %

    Eine Rendite von +3,12 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Passives Einkommen - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 %
    Foto: adobe.stock.com

    HBT Financial bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit einem Fokus auf den Mittleren Westen der USA. Die Bank konkurriert mit anderen regionalen Akteuren und hebt sich durch ihr lokales Netzwerk und spezialisierte Lösungen für KMUs ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit HBT Financial nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    HBT Financial gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,53 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in HBT Financial investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +28,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    HBT Financial verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.
    Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet HBT Financial ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,53 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen HBT Financial für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,31.
    HBT Financial weißt eine Marktkapitalisierung von 862,97 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    HBT Financial Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.04.2026

    Mit einer Performance von +0,85 % konnte die HBT Financial Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,12 %, eine Investition von etwa 32.052 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,920000 +9,52 % +3,12 %
    2025 0,840000 +10,53 % +3,47 %
    2024 0,760000 +11,76 % +3,77 %
    2023 0,680000 +6,25 % +3,47 %
    2022 0,640000 0,00 % +3,40 %

    Warum HBT Financial für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,12 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +7,53 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,31
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    HBT Financial

    +0,96 %
    +2,85 %
    +1,70 %
    +7,31 %
    +30,17 %
    +38,52 %
    +58,25 %
    +76,58 %
    ISIN:US4041111067WKN:A2PTGW

    HBT Financial Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,16 %
    1 Monat +3,06 %
    3 Monate +7,27 %
    1 Jahr +14,01 %

    Informationen zur HBT Financial Aktie

    Es gibt 36 Mio. HBT Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 862,97 Mio. € wert.

    HBT Financial Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HBT Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HBT Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Passives Einkommen Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 % Eine Rendite von +3,12 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     