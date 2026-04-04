Passives Einkommen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 %
Eine Rendite von +3,12 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
HBT Financial bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit einem Fokus auf den Mittleren Westen der USA. Die Bank konkurriert mit anderen regionalen Akteuren und hebt sich durch ihr lokales Netzwerk und spezialisierte Lösungen für KMUs ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit HBT Financial nachhaltige Einkommensströme aufbauen
HBT Financial gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+7,53 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in HBT Financial investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +28,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
HBT Financial verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.
Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet HBT Financial ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,53 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen HBT Financial für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,31.
HBT Financial weißt eine Marktkapitalisierung von 862,97 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
HBT Financial Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.04.2026
Mit einer Performance von +0,85 % konnte die HBT Financial Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,12 %, eine Investition von etwa 32.052€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,920000
|+9,52 %
|+3,12 %
|2025
|0,840000
|+10,53 %
|+3,47 %
|2024
|0,760000
|+11,76 %
|+3,77 %
|2023
|0,680000
|+6,25 %
|+3,47 %
|2022
|0,640000
|0,00 %
|+3,40 %
Warum HBT Financial für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,12 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +7,53 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,31
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
HBT Financial Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,16 %
|1 Monat
|+3,06 %
|3 Monate
|+7,27 %
|1 Jahr
|+14,01 %
Informationen zur HBT Financial Aktie
Es gibt 36 Mio. HBT Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 862,97 Mio. € wert.
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Ob die HBT Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HBT Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.