Goldpreis vor entscheidender Wende: Warum Gold Anleger jetzt überraschen könnte

Der Goldpreis stand im März über weite Strecken massiv unter Druck. Der Iran-Krieg und mit ihm die haussierenden Renditen der US-Staatsanleihen und ein sich erholender US-Dollar setzten dem Edelmetall zu. Bei Silber, Platin und anderen Metallen bot sich ein ähnliches Bild. Ein weiterer wesentlicher Belastungsfaktor war jedoch die Reaktion von Anlegern und Investoren auf die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Gold und Silber blieben zunächst als sichere Häfen außen vor. Stattdessen setzte man auf Liquidität. Und so fegte eine Verkaufswelle nach der anderen über die Märkte. Auch die Aktienmärkte hatten dem nichts entgegenzusetzen. Dax, Dow Jones Ind. oder auch der Nasdaq 100 gingen zwischenzeitlich in die Knie. Erst zuletzt stabilisierte sich die Lage. So erholte sich der Goldpreis von seiner Schussfahrt auf 4.100 US-Dollar wieder und kämpfte sich über die 4.500 US-Dollar zurück. Doch was ist diese Stabilisierung respektive Erholung wert? Der April könnte daher nicht nur für Gold zum Schicksalsmonat werden.

Dass die Ölpreise äußerst sensibel auf aktuelle Entwicklungen im Iran-Krieg reagieren, zeigte sich nicht zuletzt am Donnerstag (02. April). Als Reaktion auf die Rede Trumps schossen Brent Öl und WTI Öl nach oben. Das feuerte wiederum die Anleiherenditen an. So näherten sich die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen im frühen Donnerstaghandel wieder der Marke von 4,40 Prozent, ehe es im weiteren Tagesverlauf zu einer Beruhigung der Lage kam. Gegensätzlich entwickelte sich der Goldpreis. Unmittelbar vor Trumps Rede schnupperte Gold am Preisbereich von 4.800 US-Dollar. Als Reaktion auf die Rede und die anziehenden Anleiherenditen ging es im Anschluss um 200 US-Dollar abwärts. Doch auch bei Gold setzte m Donnerstag im weiteren Tagesverlauf eine Stabilisierung ein. Dieses Auf und Ab dürfte die Finanzmärkte bis zur endgültigen Beilegung des Kriegs in Atem halten.

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Gold – Schicksalsmonat April

Hat der Goldpreis mit dem Rücksetzer auf 4.100 US-Dollar sein Korrekturtief gesehen? Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Den temporären Abverkauf unter die zentrale Unterstützungszone 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar kann man durchaus als Marktbereinigung bewerten. Um dieses Szenario jedoch zu manifestieren, muss es für Gold jetzt über die 4.800 US-Dollar und 5.000 US-Dollar gehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist das kein leichtes Unterfangen. Und spätestens Ende April steht dem Goldpreis die ultimative Feuertaufe bevor. Am 28. April und 29. April tagt das FOMC der Fed und berät unter anderem über die Leitzinsen.

Warum Gold Anleger jetzt überraschen könnte

In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle wurden die deutlich rückläufigen Bestände des SPDR Gold Shares thematisiert. Neben den Kaufaktivitäten der Noten- und Zentralbanken waren die Käufe der physisch besicherten Gold-ETFs eine weitere tragende Säule der Goldpreisrallye. Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, dient an dieser Stelle als rudimentärer Indikator, um die Befindlichkeiten im Sektor zu erfassen. Nachdem es in den letzten März-Tagen zu weiteren Abflüssen bzw. zu einem weiteren Bestandsabbau kam, verzeichnete der SPDR Gold Shares zu Beginn des Aprils wieder Zuflüsse. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es sich hierbei um eine Trendwende handelt oder nicht. Sollten jedoch die ETF-Käufer (überraschend) zurückkehren, könnte das die Goldpreisentwicklung entscheidend antreiben.

Fazit – Chancen bei Gold und Goldaktien

Die Korrektur hat im Goldsektor in den letzten Wochen gewütet. Der Goldpreis könnte mit den 4.100 US-Dollar das Korrekturtief bereits gesehen haben. Unter antizyklischen Aspekten lohnt auch ein Blick auf die Goldaktien. Barrick, Newmont oder auch Agnico Eagle Mines wurden kräftig abverkauft. Die 2. Reihe blieb ebenfalls nicht verschont. So wurden an dieser Stelle unter anderem die auf Afrika fokussierte Endeavour Mining und Coeur Mining thematisiert. Mit der Übernahme von New Gold hat Coeur Mining das Portfolio mit Kupfer erweitert, was zusätzliches Potenzial verspricht.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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