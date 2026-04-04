Gold und Silber – Iran-Panik oder neue Rekorde

An den Märkten gleicht die Suche nach Sicherheit derzeit einer Seefahrt bei Nebel: Man meint den Hafen zu kennen, doch die Strömung hat sich unbemerkt gedreht. Während Gold historisch als der ultimative Anker in geopolitischen Stürmen gilt, zeichnete der jüngste Konflikt im Nahen Osten ein ungewohntes Bild. Tatsächlich wiederholte sich ein bekanntes Muster, bei dem das Edelmetall paradoxerweise unter Abgabedruck geriet und wieder für weniger als 5000 USD zu haben ist.

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Dieser scheinbare Widerspruch löst sich bei einem Blick auf das geldpolitische Spielfeld schnell auf. Die Eskalation trieb die Energiepreise und damit die Inflationserwartungen nach oben, was die Zinsen im Schlepptau hat. Da die Märkte nun einen restriktiveren Pfad der Zentralbanken einpreisen, kletterten die Renditen, während der US-Dollar massiv aufwertete – ein klassisches Gegengewicht, das Gold vorerst ausbremst. Hinzu kam ein rein technisches Phänomen: Der scharfe Abverkauf an den Aktienmärkten zwang institutionelle Investoren zu Margin Calls. Um Liquidität bereitzustellen, wurde Gold kurzerhand zur Kasse gebeten. Wenn Notenbanken wie die der Türkei oder Polens zudem Goldreserven verflüssigen, um die eigene Währung zu stützen, drückt dies ebenfalls auf den Kurs.

Aus technischer Sicht ist die Korrektur aber als heilsame Bereinigung zu werten. Der Preisaufschlag zur 200-Tage-Linie ist von überhitzten 30 auf gesunde 10 Prozent geschrumpft und damit das niedrigste Niveau seit Anfang 2025. Zudem zeigt der übergeordnete Trend bei Gold weiter aufwärts. Solange die Marke von 4.300 / 4400 US-Dollar und damit der Oktober-Umkehrpunkt per Schlusskurs hält, bleibt die Erholung in Richtung der alten Hochs das wahrscheinlichere Szenario.

Silber hingegen spielt eine andere Rolle im Ensemble. Es ist weniger der verlässliche Hafen, sondern eher ein Spekulationsobjekt mit industriellem Tiefgang. Ob Photovoltaik, E-Mobilität oder KI-Hardware: Silber steckt überall dort drin, wo die Zukunft gebaut wird. Das macht es jedoch anfällig für konjunkturelle Eintrübungen. Taucht der Aktienmarkt ab, verliert Silber meist überdurchschnittlich.

Silber liegt mit aktuell rund 70 USD gut 40 Prozent unter dem Hoch, was die enorme Volatilität eindrucksvoll belegt. Ansonsten ist die technische Story ähnlich wie bei Gold, nur mit anderen Größen. Rund 20 Prozent Preisaufschlag auf den 200-Tage-Schnitt haben wir zuletzt im Spätsommer 2025 gesehen, als Silber noch unter 40 USD notierte. Dies ist historisch ein leicht erhöhtes, aber kein kritisches Niveau mehr. Problematisch aus technischer Sicht ist eher die Tatsache, dass die Feinunze mit der scharfen Rally Ende 2025 keine Haltezonen ausgebildet hat, die bei einer Korrektur stabilisieren könnten. Mehrere Rücksetzer bis 66/68 USD wurden zwar gekauft, darunter könnte es aber schnell dynamisch abwärts gehen bis an das Oktober-Hoch um 50 USD. Solange die jüngsten Tiefs gehalten werden, bleibt eine Seitwärtsbewegung mit Erholungen bis maximal 90 USD im Spiel.