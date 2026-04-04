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    Starke Ausschüttungen

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    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Starke Ausschüttungen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ist Indonesiens führender Erdgas- und LNG-Infrastruktur- sowie -Vertriebsanbieter mit Fokus auf Pipeline-, Stadtgas- und Industriekunden. Kernleistungen: Gastransport, -verteilung, Regasifizierung. Starke Marktstellung durch staatlichen Hintergrund und Netzabdeckung. Wichtige Wettbewerber: Pertamina Gas, private IPPs, LNG-Importeure. USP: regulierter Monopolcharakter in Teilen des Netzes, Skalenvorteile.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,66 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +41,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,66 %.
    Mit +9,66 % Dividendenrendite bietet PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,66 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,26.
    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) weißt eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,66 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.04.2026

    Die PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie ist bisher um -2,14 % auf 0,0915 gefallen. Das sind -0,0020  weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +9,66 %, eine Investition von etwa 62.112 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 182,0810 +22,77 % +9,66 %
    2024 148,3061 +5,14 % +9,33 %
    2023 141,0536 +13,37 % +9,86 %
    2022 124,42 0,00 % +7,01 %

    Warum PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +9,66 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +9,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,26
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B)

    -2,14 %
    -8,50 %
    -25,61 %
    -5,18 %
    +8,09 %
    +10,00 %
    +41,67 %
    +281,25 %
    ISIN:ID1000111602WKN:A0Q7FY

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