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    Türkei

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    Zwei Schiffe passieren Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei von 15 türkischen Schiffen passierten Hormus
    • Neun Schiffe in Verhandlungen, vier bleiben vor Ort
    • Meerenge entscheidend für Öl und Gas, Preise steigen
    Türkei - Zwei Schiffe passieren Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Zwei von insgesamt 15 Schiffen unter türkische Flagge, die in der Nähe der Straße von Hormus auf die Durchfahrt warten, haben diese inzwischen passieren dürfen. Das sagte der türkische Verkehrsminister Abdülkadir Uralo?lu dem Sender CNN Türk. Eines der beiden Schiffe habe bereits am 13. März die Meerenge passiert, berichtet der Sender TRT unter Berufung auf das Ministerium.

    Für neun weitere Schiffe liefen Gespräche mit den zuständigen Behörden, um die Passage durch die strategisch wichtige Meerenge zu ermöglichen, sagte Uralo?lu. Die Verantwortlichen für vier weitere Schiffe hätten entschieden, dass diese vorerst vor Ort bleiben, darunter seien zwei schwimmende Kraftwerke.

    Die Straße von Hormus ist für den globalen Gas- und Öltransport sehr wichtig. Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar kam die Schifffahrt durch die Meerenge weitgehend zum Erliegen. Die Energiepreise sind in der Folge weltweit stark gestiegen.

    Die Türkei verhält sich im Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran neutral und hat sich um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. Das Land verstärkte zuletzt die Flugabwehr: Vier iranische Rakete drangen während des Krieges in den türkischen Luftraum ein. Sie konnten zerstört werden. Die iranische Führung dementierte bisher stets, die Türkei beschossen zu haben./nak/DP/zb




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